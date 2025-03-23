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23 марта, 09:15

Происшествия

Новости регионов: массовая авария произошла под Тулой

Новости регионов: массовая авария произошла под Тулой

ДТП произошло на 84-м километре МКАД

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Один человек погиб, еще 10 пострадали в массовой аварии на трассе М-2. Она произошла под Тулой. Там столкнулись четыре легковых автомобиля. Удар был такой силы, что две машины после столкновения вылетели с дороги в кювет. Одного из водителей зажало, его деблокировали прибывшие на место спасатели. Среди пострадавших – пятеро детей. Все раненые госпитализированы.

Обильные снегопады стали причиной массовых ДТП на Камчатке. Автомобилисты не могут справиться с управлением на заснеженных трассах. Жителям рекомендуют не выезжать на дороги без крайней необходимости. Причиной непогоды стал циклон с Охотского моря, который обрушился на юг полуострова. Помимо снега он принес сильный ветер. Коммунальщики работают в усиленном режиме, но стихия только набирает силу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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