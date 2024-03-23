МЧС обновило предварительный поименный список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС обновило предварительный поименный список погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле". Сейчас в нем есть 29 фамилий.

По данным Следственного комитета, количество жертв превысило 130 человек.

Весь день москвичи выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь. Таксисты бесплатно развозили от больниц родственников пострадавших. А московские музеи, торговые сети и рестораны заявили, что направят все доходы, полученные в эти выходные, на помощь жертвам теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.