Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 22:15

Происшествия

МЧС обновило предварительный поименный список погибших при теракте в "Крокусе"

МЧС обновило предварительный поименный список погибших при теракте в "Крокусе"

Четверых подозреваемых в теракте в "Крокусе" допрашивают в столичном СК

Основная часть поисковых работ на месте теракта в "Крокусе" должна завершиться 24 марта

МЧС расширило список погибших при теракте в "Крокусе" до 29 граждан

Дептранс сообщил о штатной работе транспорта в Москве

Более 6 тыс человек сегодня пришли в центры крови в Москве и Подмосковье 23 марта

Четверых подозреваемых в теракте в "Крокусе" доставили на допрос в СК

Москвичи выстроились в очередь перед больницами, чтобы сдать кровь

Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 140 человек

Машины и оставленные в гардеробе "Крокуса" вещи граждане смогут забрать 24 марта

МЧС обновило предварительный поименный список погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле". Сейчас в нем есть 29 фамилий.

По данным Следственного комитета, количество жертв превысило 130 человек.

Весь день москвичи выстраивались в очереди, чтобы сдать кровь. Таксисты бесплатно развозили от больниц родственников пострадавших. А московские музеи, торговые сети и рестораны заявили, что направят все доходы, полученные в эти выходные, на помощь жертвам теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоЕкатерина КузнеченковаАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика