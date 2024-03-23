Четверых подозреваемых в теракте в "Крокусе" допрашивают в столичном СК

Четверо подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", которые были задержаны в Брянской области, доставлены в Москву. Они находятся на допросе и с ними проводятся следственные действия.

По данным СМИ, задержанных привезли в двух автозаках, которые до сих пор стоят во дворе Следственного комитета. В ближайшие дни следствие должно выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.