23 марта, 22:15Происшествия
Четверых подозреваемых в теракте в "Крокусе" допрашивают в столичном СК
Четверо подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле", которые были задержаны в Брянской области, доставлены в Москву. Они находятся на допросе и с ними проводятся следственные действия.
По данным СМИ, задержанных привезли в двух автозаках, которые до сих пор стоят во дворе Следственного комитета. В ближайшие дни следствие должно выйти с ходатайством в суд об избрании меры пресечения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.