Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 140 человек

Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 140 человек. Это последняя информация от Минздрава Подмосковья.

По данным ведомства, 31 пациент получает помощь амбулаторно, трое выписаны. Еще 93 человека сейчас находятся в московских больницах.

Сергей Собянин посетил городскую клиническую больницу имени Боткина. Мэр отметил, что за жизнь и здоровье пострадавших борются лучшие московские врачи. Так же Собянин пообщался с теми, кто вчера пострадал во время теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.