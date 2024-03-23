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23 марта, 21:30

Происшествия

Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 140 человек

Число пострадавших в результате теракта в "Крокусе" выросло до 140 человек

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Число пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 140 человек. Это последняя информация от Минздрава Подмосковья.

По данным ведомства, 31 пациент получает помощь амбулаторно, трое выписаны. Еще 93 человека сейчас находятся в московских больницах.

Сергей Собянин посетил городскую клиническую больницу имени Боткина. Мэр отметил, что за жизнь и здоровье пострадавших борются лучшие московские врачи. Так же Собянин пообщался с теми, кто вчера пострадал во время теракта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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