23 марта, 20:45Происшествия
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы.
Так, Генпрокуратура России опровергла информацию об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию выставочного центра "Крокус экспо".
Открытое горение в "Крокусе" ликвидировано, сообщает МЧС. Основная часть поисковой операции на месте завалов должна завершиться в воскресенье, рассказал губернатор Подмосковья. По предварительным данным, установлены личности уже более 50 погибших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.