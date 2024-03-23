Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Психолог рассказала, как сохранить самообладание после трагедии в "Крокусе"

Пожарные ликвидировали открытое горение в "Крокусе"

Девять пострадавших москвичей при теракте в "Крокусе" перевели на лечение в столицу

Появились снятые с вертолета кадры "Крокуса" после теракта

Баннер в знак скорби о погибших при теракте в "Крокусе" разместили на здании РИА Новости

Основную часть поисковой операции под завалами в "Крокусе" планируют завершить 24 марта

Стихийный мемориал образовался на Аллее Славы в Реутове

В отряде "Центроспас" МЧС рассказали о разборе завалов в "Крокусе"

Сергей Миронов рассказал, как компании помогают пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы.

Так, Генпрокуратура России опровергла информацию об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию выставочного центра "Крокус экспо".

Открытое горение в "Крокусе" ликвидировано, сообщает МЧС. Основная часть поисковой операции на месте завалов должна завершиться в воскресенье, рассказал губернатор Подмосковья. По предварительным данным, установлены личности уже более 50 погибших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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