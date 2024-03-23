Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы.

Так, Генпрокуратура России опровергла информацию об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию выставочного центра "Крокус экспо".

Открытое горение в "Крокусе" ликвидировано, сообщает МЧС. Основная часть поисковой операции на месте завалов должна завершиться в воскресенье, рассказал губернатор Подмосковья. По предварительным данным, установлены личности уже более 50 погибших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.