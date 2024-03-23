23 марта, 19:30Происшествия
Девять пострадавших москвичей при теракте в "Крокусе" перевели на лечение в столицу
Девять пострадавших москвичей, которых доставили в подмосковные больницы, перевели на лечение в столицу. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что для их транспортировки был задействован вертолет.
Всего, по данным Минздрава РФ, помощь раненым при теракте в "Крокусе" оказывают 19 медицинских организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.