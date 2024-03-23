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23 марта, 19:30

Происшествия

Девять пострадавших москвичей при теракте в "Крокусе" перевели на лечение в столицу

Девять пострадавших москвичей при теракте в "Крокусе" перевели на лечение в столицу

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Девять пострадавших москвичей, которых доставили в подмосковные больницы, перевели на лечение в столицу. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что для их транспортировки был задействован вертолет.

Всего, по данным Минздрава РФ, помощь раненым при теракте в "Крокусе" оказывают 19 медицинских организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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