Девять пострадавших москвичей при теракте в "Крокусе" перевели на лечение в столицу

Девять пострадавших москвичей, которых доставили в подмосковные больницы, перевели на лечение в столицу. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что для их транспортировки был задействован вертолет.

Всего, по данным Минздрава РФ, помощь раненым при теракте в "Крокусе" оказывают 19 медицинских организаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.