Исполнителей теракта в "Крокусе" могли доставить в Следственный комитет

К зданию Следственного комитета РФ прибыл спецавтомобиль-автозак и проехал на закрытую территорию. По словам журналистов, в нем могли находиться задержанные по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

По данным ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четверо подозреваемых в непосредственном расстреле людей в "Крокусе". Их обнаружили в Брянской области и теперь этапируют в Москву.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.