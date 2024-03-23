Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 19:15

Происшествия

Исполнителей теракта в "Крокусе" могли доставить в Следственный комитет

Исполнителей теракта в "Крокусе" могли доставить в Следственный комитет

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К зданию Следственного комитета РФ прибыл спецавтомобиль-автозак и проехал на закрытую территорию. По словам журналистов, в нем могли находиться задержанные по делу о теракте в "Крокус Сити Холле".

По данным ФСБ, в результате действий спецслужб и правоохранителей задержаны 11 человек, в том числе четверо подозреваемых в непосредственном расстреле людей в "Крокусе". Их обнаружили в Брянской области и теперь этапируют в Москву.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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