23 марта, 16:15Происшествия
107 пострадавших в результате теракта остаются в столичных больницах – Голикова
В больницах Москвы и области находятся 107 пострадавших в теракте, один ребенок и 15 взрослых – в крайне тяжелом состоянии. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в субботу, 23 марта.
Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.
После в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.