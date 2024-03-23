Данные о том, что под завалами "Крокус Сити Холла" могут находиться дети, отсутствуют

Информации о том, что под завалами "Крокус Сити Холле" находятся дети, нет. Об этом сообщила в субботу, 23 марта, журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

По предварительным данным, погибли около 115 человек. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.