Четверо детей остаются в больнице после теракта в "Крокусе"

Четверо детей остаются в больнице после теракта в "Крокус Сити Холле". Двое детей находятся в тяжелом состоянии, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Мария Львова-Белова.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".