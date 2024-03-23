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23 марта, 15:30

Происшествия

Четверо детей остаются в больнице после теракта в "Крокусе"

Четверо детей остаются в больнице после теракта в "Крокусе"

Горение сохраняется на двух этажах и кровле "Крокуса"

В "Крокус Сити Холле" продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте

Подозреваемый в теракте в "Крокусе" заявил, что приехал в Москву работать таксистом

Более 2 тыс человек выразили готовность сдать кровь для пострадавших в теракте в "Крокусе"

Мосгортранс выделил 14 автобусов для дежурства около центров переливания крови

Пострадавшая при теракте в "Крокусе" рассказала о произошедшем

Число погибших при теракте выросло до 115 человек – СК РФ

Появилось видео с еще одним подозреваемым в теракте в Подмосковье

Задержанный по подозрению в теракте в "Крокусе" признался в преступлении

Четверо детей остаются в больнице после теракта в "Крокус Сити Холле". Двое детей находятся в тяжелом состоянии, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Мария Львова-Белова.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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