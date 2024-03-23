23 марта, 14:45Происшествия
Более 2 тыс человек выразили готовность сдать кровь для пострадавших в теракте в "Крокусе"
Свыше двух тысяч человек выразили готовность сдать кровь для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Потребность в крови и ее компонентах полностью обеспечена в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.
Известно, что Химкинская областная больница одной из первых начала принимать пострадавших сразу после теракта. Раненых людей туда доставляли и машинами скорой помощи, и вертолетом санавиации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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