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23 марта, 13:45

Происшествия

Более 600 человек сдали кровь за первый час работы подмосковных донорских центров

Более 600 человек сдали кровь за первый час работы подмосковных донорских центров

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Свыше 600 человек сдали кровь за первый час работы подмосковных донорских центров. Об этом сообщили в Депздраве Москвы.

Также возле Федерального Медико-Биологического Агентства (ФМБА) еще до открытия выстроилась очередь из людей, желающих помочь пострадавшим во время теракта в "Крокус Сити Холле". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

По предварительным данным, погибли около 115 человек. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Также ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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