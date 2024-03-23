Химкинская облбольница одной из первых стала принимать пострадавших в теракте в "Крокусе"

Химкинская областная больница одной из первых начала принимать пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Также с утра 23 марта в медучреждение приходят люди, желающие сдать кровь для раненых.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, главная задача по оказанию помощи при поступлении завершена, сейчас продолжаются работы по стабилизации пациентов. Кроме того, специалисты из федеральных центров дополнительно выехали в медорганизации, идет совместное консультирование и обследование, сказал он и добавил, что часть наиболее тяжелых пациентов переведут в федеральные клиники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

В результате, по предварительным данным, погибли около 115 человек. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".