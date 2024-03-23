Жертвами теракта в "Крокус Сити Холле" стали 93 человека, сообщили в Следственном комитете России. В ведомстве не исключают, что это число может вырасти.

Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Сейчас на месте продолжают работать свыше 700 спасателей, сообщили в МЧС. Они разбирают завалы, кинологи с собаками ищут людей. С пострадавшими и родственниками жертв также работают психологи МЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

