Спасатели начали разбор завалов в "Крокус Сити Холле"

Спасатели начали разбирать завалы в "Крокус Сити Холле". Пожарные с помощью специальных средств распиливают обрушившиеся конструкции, которые упали во время возгорания в здании.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

