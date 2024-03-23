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23 марта, 12:15

Происшествия

Установлены имена 41 погибшего при теракте в "Крокус Сити Холле"

Установлены имена 41 погибшего при теракте в "Крокус Сити Холле"

Четырех террористов задержали в Брянской области

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Жертвами теракта в "Крокус Сити Холле" стали 93 человека – СК РФ

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Не менее 115 человек пострадали и 93 человека погибли в результате теракта в "Крокусе"

Глава ФСБ доложил Путину о задержании участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле"

Установлены имена 41 погибшего в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Обновленный список появился на сайте Минздрава Подмосковья.

Ведомство опубликовало список по данным на 11:30 по московскому времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

В результате, по предварительным данным, погибли около 93 человек. При этом в СК уточнили, что это число еще возрастет. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

В свою очередь, ФСБ доложила Владимиру Путин о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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