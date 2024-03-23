В стационары Москвы поступили 88 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

В результате трагедии в "Крокус Сити Холле" в московские городские стационары поступило всего 88 человек – 84 взрослых и 4 ребенка. Все они госпитализированы в 14 городских многопрофильных медицинских учреждений. Об этом сообщил Депздрав Москвы в своем телеграм-канале в субботу, 23 марта.

Вечером 22 марта неизвестные лица открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.