Москвичи с самой редкой группой сдают кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле". Возле ФМБА еще до открытия выстроилась очередь из людей, которые готовы помочь пострадавшим во время теракта

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити

Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.