Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 10:30

Происшествия

Москвичи с самой редкой группой сдают кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Москвичи с самой редкой группой сдают кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"

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Москвичи с самой редкой группой сдают кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле". Возле ФМБА еще до открытия выстроилась очередь из людей, которые готовы помочь пострадавшим во время теракта

Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоИван Евдокимов
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