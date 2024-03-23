23 марта, 10:30Происшествия
Москвичи с самой редкой группой сдают кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"
Москвичи с самой редкой группой сдают кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле". Возле ФМБА еще до открытия выстроилась очередь из людей, которые готовы помочь пострадавшим во время теракта
Вечером в пятницу, 22 марта, группа неизвестных в камуфляжной одежде ворвалась в "Крокус Сити
Холл", где открыла стрельбу по гражданским лицам. После этого в здании начался пожар. СК РФ возбудил дело о теракте.
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