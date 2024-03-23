МЧС РФ опубликовало список из 107 госпитализированных после теракта в "Крокусе"

Список из 107 госпитализированных в результате теракта в "Крокус Сити Холле" появился на официальном сайте МЧС России. В нем представлены данные о пациентах, которые актуальны на 09:00 23 марта.

Вечером 22 марта неизвестные лица открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.