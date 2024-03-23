Спасатели начнут разбор завалов в зрительном зале "Крокус Сити Холла" в ближайшее время

Спасатели в ближайшее время начнут разбор завалов в зрительном зале "Крокус Сити Холла". После окончательной ликвидации возгорания к работе приступит Следственный комитет России. Об этом заявили на заседании оперштаба, которое провел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вечером 22 марта неизвестные лица открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров.