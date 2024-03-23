Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 09:15

Происшествия

Губернатор Подмосковья провел совещание в оперштабе после теракта в "Крокус Сити Холле"

Губернатор Подмосковья провел совещание в оперштабе после теракта в "Крокус Сити Холле"

Люди несут цветы к российским посольствам в разных странах мира

Эвакуация пострадавших в "Крокус Сити Холле" завершена

Выставка-форум "Россия" отменила все мероприятия 23 и 24 марта

У ФМБА выстроилась очередь готовых помочь москвичей

Мурашко и Голикова посетили столичные медучреждения после теракта в "Крокусе"

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Опубликовано фото предполагаемых участников теракта в "Крокус Сити Холл"

Эвакуация пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" с места ЧП завершена

Главы силовых ведомств доложили Владимиру Путину о расследовании теракта в "Крокусе"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 23 марта провел совещание в оперштабе после теракта в "Крокус Сити Холле". На данный момент власти сверяют данные по пострадавшим, уточняют списки госпитализированных.

По данным на 8:50 23 марта, в результате теракта пострадал 121 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика