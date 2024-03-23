Губернатор Подмосковья провел совещание в оперштабе после теракта в "Крокус Сити Холле"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 23 марта провел совещание в оперштабе после теракта в "Крокус Сити Холле". На данный момент власти сверяют данные по пострадавшим, уточняют списки госпитализированных.

По данным на 8:50 23 марта, в результате теракта пострадал 121 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.