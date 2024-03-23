У ФМБА выстроилась очередь готовых помочь москвичей

У дверей Федерального Медико-Биологичегого Агенства (ФМБА) еще до открытия выстроилась очередь из тех, кто готов стать донором и поделиться кровью для пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле".

Вечером 22 марта неизвестные лица открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.

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