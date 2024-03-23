Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 08:45

Происшествия

У ФМБА выстроилась очередь готовых помочь москвичей

У ФМБА выстроилась очередь готовых помочь москвичей

Мурашко и Голикова посетили столичные медучреждения после теракта в "Крокусе"

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Опубликовано фото предполагаемых участников теракта в "Крокус Сити Холл"

Эвакуация пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" с места ЧП завершена

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Теракт произошел в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта

Часть пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" доставили в больницу Красногорска

Мурашко и Голикова посетили ряд медучреждений после теракта в "Крокус Сити Холле"

У дверей Федерального Медико-Биологичегого Агенства (ФМБА) еще до открытия выстроилась очередь из тех, кто готов стать донором и поделиться кровью для пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле".

Вечером 22 марта неизвестные лица открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле". Затем в здании произошел пожар, площадь которого впоследствии увеличилась до 12 900 квадратных метров. Его удалось локализовать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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