Мурашко и Голикова посетили столичные медучреждения после теракта в "Крокусе"

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова посетили некоторые медицинские учреждения, куда доставили пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Татьяна Голикова уточнила, что в общей сложности в стационарах находятся 115 человек, при этом часть пациентов переведут в федеральные учреждения.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".