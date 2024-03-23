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Новости

23 марта, 08:30

Происшествия

Мурашко и Голикова посетили столичные медучреждения после теракта в "Крокусе"

Мурашко и Голикова посетили столичные медучреждения после теракта в "Крокусе"

Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Опубликовано фото предполагаемых участников теракта в "Крокус Сити Холл"

Эвакуация пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" с места ЧП завершена

Главы силовых ведомств доложили Владимиру Путину о расследовании теракта в "Крокусе"

Президент Таджикистана выразил соболезнования Путину в связи с терактом в "Крокусе"

Теракт произошел в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта

Часть пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" доставили в больницу Красногорска

Мурашко и Голикова посетили ряд медучреждений после теракта в "Крокус Сити Холле"

Очевидец рассказал о теракте в "Крокус Сити Холле"

Министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова посетили некоторые медицинские учреждения, куда доставили пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Татьяна Голикова уточнила, что в общей сложности в стационарах находятся 115 человек, при этом часть пациентов переведут в федеральные учреждения.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали. Огонь полностью уничтожил концертный зал в "Крокус Сити Холле".

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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