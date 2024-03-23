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23 марта, 08:00

Происшествия

Теракт произошел в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта

Теракт произошел в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта

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Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

По предварительным данным, погибли около 93 человек.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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