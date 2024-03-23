23 марта, 08:00Происшествия
Теракт произошел в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта
Ведущие телеканала Москва 24 восстановили хронологию трагедии "Крокус Сити Холле", где произошел теракт.
Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.
Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.
По предварительным данным, погибли около 93 человек.