Теракт произошел в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта

Ведущие телеканала Москва 24 восстановили хронологию трагедии "Крокус Сити Холле", где произошел теракт.

Несколько мужчин в камуфляжной одежде ворвались в здание "Крокус Сити Холла" вечером в пятницу, 22 марта. Они открыли стрельбу по посетителям из автоматов.

Впоследствии в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Спустя время возгорание локализовали.

По предварительным данным, погибли около 93 человек.