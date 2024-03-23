23 марта, 07:45Происшествия
Мурашко и Голикова посетили ряд медучреждений после теракта в "Крокус Сити Холле"
Министр здравоохранения Михаил Мурашко и вице-премьер РФ Татьяна Голикова посетили некоторые медицинские учреждения, куда доставили пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле".
Голикова уточнила, что в общей сложности в стационарах находятся 115 человек. При этом часть пациентов переведут в федеральные учреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.