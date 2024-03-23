23 марта, 07:45Происшествия
Очевидец рассказал о теракте в "Крокус Сити Холле"
Художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра Михаил Голиков должен был в пятницу, 22 марта, выступать в "Крокус Сити Холле" вместе с группой "Пикник". По его словам, перед началом концерта в здании стали раздаваться хлопки.
Голиков рассказал, что после услышанного решил выглянуть в фойе, где увидел людей в камуфляже. После этого он вернулся на сцену, собрал оркестр и они вместе эвакуировались в безопасное место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.
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