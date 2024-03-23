Пожарные продолжают тушить "Крокус Сити Холл". Они распыляют воду с вышек.

В настоящее время от здания уже идет не черный, а серо-белый дым. В здании еще остались отдельные очаги возгорания, но в основном пламя ликвидировано. Его эпицентр был в зрительном зале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

