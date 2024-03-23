Занимавшаяся на катке в ТЦ Vegas тренер рассказала о теракте в "Крокус Сити Холле"

Во время теракта в "Крокус Сити Холле" в соседнем торговом центре Vegas находилась тренер по фигурному катанию Эдвина Салман. По ее словам, в это время у спортсменов была плановая тренировка, на льду были три наставника.

Салман добавила, что под конец тренировки к главному тренеру подошел мужчина и сказал: "Если что, там стреляют". После этого люди начали убегать из ТЦ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

