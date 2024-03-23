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23 марта, 07:30

Происшествия

"Офицеры России" заявили, что при теракте в "Крокус Сити Холле" действовали профессионалы

"Офицеры России" заявили, что при теракте в "Крокус Сити Холле" действовали профессионалы

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При теракте в "Крокус Сити Холле" действовали профессионалы, предположил председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.

Он пояснил, что судя по видео, террористы владеют стрелковым оружием, тактикой перемещения. Шкурлатов добавил, что злоумышленники пришли в здание не брать заложников и выставлять политические требования, а убивать как можно больше людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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