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23 марта, 07:15

Происшествия

Криминалисты Следственного комитета продолжают работу на месте трагедии в "Крокусе"

Криминалисты Следственного комитета продолжают работу на месте трагедии в "Крокусе"

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Криминалисты и эксперты Следственного комитета продолжают работу на месте трагедии в "Крокус Сити Холле". Из здания уже извлекли оружие, боеприпасы и прочие вещественные доказательства.

По последним данным, погибли более 60 человек, но в СК предупредили, что эта цифра может увеличиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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