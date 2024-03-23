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23 марта, 03:00

Происшествия

Вертолеты продолжают тушить пожар в "Крокус Сити Холле"

Вертолеты продолжают тушить пожар в "Крокус Сити Холле"

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Несколько вертолетов продолжают тушить пожар в "Крокус Сити Холле". К настоящему времени уже не видно открытого огня и черного дыма, но над зданием легкая белая дымка.

Известно, что с вертолетов уже сбросили более 160 тонн воды. К настоящему времени пожар локализован на площади 12 900 квадратных метров.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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