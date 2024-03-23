Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 03:00

Происшествия

Автомобили СК РФ приехали к столичной больнице № 67

Автомобили СК РФ приехали к столичной больнице № 67

Shaman готов оплатить похороны погибших в теракте в "Крокусе"

Пострадавших в "Крокусе" везут в медицинский центр в Химках

Списки пострадавших при теракте в "Крокусе" появятся на сайте МЧС

Иностранные государства выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус Сити Холле"

Захарова призвала мировое сообщество осудить теракт в "Крокусе"

Министр здравоохранения сообщил о состоянии 60 пострадавших в "Крокус Сити Холле"

М️осквичам напомнили важные номера телефонов экстренных служб

Москвичи могут сдать кровь для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле"

Автомобили Следственного комитета РФ приехали к московской больнице № 67 имени Ворохобова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представитель ведомства отправился в приемное отделение. После теракта в "Крокус Сити Холле" в медучреждения госпитализировали 80 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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