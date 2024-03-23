Автомобили СК РФ приехали к столичной больнице № 67

Автомобили Следственного комитета РФ приехали к московской больнице № 67 имени Ворохобова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представитель ведомства отправился в приемное отделение. После теракта в "Крокус Сити Холле" в медучреждения госпитализировали 80 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

