Списки пострадавших при теракте в "Крокусе" появятся на сайте МЧС

Общие списки пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" будут доступны на сайте МЧС РФ. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Кроме того, среди выживших в происшествии оказались и известные люди. Среди них – актер Сергей Светлаков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

