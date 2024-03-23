Иностранные государства выразили соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Различные иностранные государства продолжают выражать соболезнования в связи с терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле".

В частности, на произошедшее отреагировали в Мали, Уругвае, Азербайджане, Перу, Эквадоре и других странах.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В результате трагедии, по предварительным данным ФСБ, погибли около 40 человек. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

