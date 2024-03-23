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23 марта, 02:30

Происшествия

Министр здравоохранения сообщил о состоянии 60 пострадавших в "Крокус Сити Холле"

Министр здравоохранения сообщил о состоянии 60 пострадавших в "Крокус Сити Холле"

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В результате теракта в "Крокус Сити Холле" 60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, все пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, переведены в реанимацию и прооперированы.

Стрельба началась до начала концерта рок-группы "Пикник" вечером 22 марта. По предварительным данным, группа неизвестных открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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