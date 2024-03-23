Около 160 тонн воды сбросили пожарные вертолеты для ликвидации пожара в "Крокусе"

Пожарные продолжают тушить возгорание в концертном зале "Крокус Сити Холл". Вертолеты сбросили порядка 160 тонн воды.

Сотрудники спецслужб с собаками проверяют на парковке машины, также на месте происшествия дежурят более 50 бригад скорой помощи.

По словам одного из очевидцев, была слышна стрельба, люди искали место, чтобы спрятаться. После этого прогремел взрыв и начался пожар, сказал он.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.