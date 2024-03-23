Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 02:15

Происшествия

Территорию вокруг "Крокус Сити Холла" оцепили

Территорию вокруг "Крокус Сити Холла" оцепили

Эксперты дали оценку произошедшей в "Крокусе" трагедии

Официальные лица зарубежных стран отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле"

Мировое сообщество отреагировало на теракт в "Крокусе"

Граждане Белоруссии возложили цветы у здания посольства РФ в память о погибших в "Крокусе"

Депздрав Москвы запустил горячую линию для родственников пострадавших в "Крокусе"

Пожар в "Крокус Сити Холле" локализован

Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших при теракте в "Крокусе"

Медиаэкраны на улицах Москвы окрасились в черный цвет

Эксперт рассказал, насколько сложная работа предстоит пожарным в "Крокусе"

Территорию вокруг концертного зала "Крокус Сити Холл" оцепили. Регулярно проходили силовики с собаками для проведения кинологических мероприятий. С периодичностью в несколько минут пролетали пожарные вертолеты, которые сбрасывали воду на здание.

Кроме того, 23 марта отменены занятия для студентов учебных заведений в целях безопасности, а также спортивные, культурные и массовые мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествиявидеоИван КнязевЕкатерина КузнеченковаМаксим Сироткин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика