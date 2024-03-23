Территорию вокруг "Крокус Сити Холла" оцепили

Территорию вокруг концертного зала "Крокус Сити Холл" оцепили. Регулярно проходили силовики с собаками для проведения кинологических мероприятий. С периодичностью в несколько минут пролетали пожарные вертолеты, которые сбрасывали воду на здание.

Кроме того, 23 марта отменены занятия для студентов учебных заведений в целях безопасности, а также спортивные, культурные и массовые мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.