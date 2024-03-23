Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 00:00

Происшествия

Ведомства открыли горячие линии после стрельбы в "Крокус Сити Холле"

Ведомства открыли горячие линии после стрельбы в "Крокус Сити Холле"

Медслужбы готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим в теракте в "Крокусе"

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Ряд министерств и ведомств открыли горячие линии после трагедии в "Крокус Сити Холле".

Так, МЧС открыло горячую линию для психологической помощи – обратиться к специалистам можно по номеру 8 (800) 775-17-17.

Также горячую линию открыл Минздрав Московской области – 8 (498) 602-03-01, 8 (498) 602-03-03;

Обратиться в Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона можно по номеру 8 (495) 688-22-52.

Также для горожан доступен единый телефон доверия МЧС РФ – 8 (495) 400-99-99, 8 (495) 983-79-01, горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС РФ – 8 (495) 989-50-50, линия психологической помощи Российского Красного Креста – 8 (800) 250-18-59.

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