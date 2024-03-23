Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 00:00

Происшествия

Медслужбы готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Медслужбы готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Тренер по фигурному катанию в ТЦ "Вегас" рассказала, что происходило в момент теракта

Третий уровень безопасности действует на объектах транспорта – Минтранс РФ

Станция "Мякинино" работает в штатном режиме

Мурашко и Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф

Очевидцы рассказали о событиях в "Крокус Сити Холле"

МЧС открыло горячую линию в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

Часть кровли обрушилась в "Крокус Сити Холле" в результате пожара

Музыканты группы "Пикник" находятся в безопасности после ЧП в "Крокусе"

МИД разных стран осудили теракт в "Крокусе"

Медицинские службы готовы к оказанию всей необходимой помощи пострадавшим в теракте. Как отметили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в наличии все нужные медикаменты, зарезервированы койки в медорганизациях.

В свою очередь, Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при теракте. Там подчеркнули, что все положенные меры поддержки будут назначены всем максимально оперативно.

Максимальный – третий – уровень безопасности действует на объектах транспорта России, пассажиров просят прибывать на вокзалы и аэропорты заранее, сообщили в Минтрансе.

Все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни отменяются, сообщили в Минкультуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика