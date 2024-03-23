Медслужбы готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Медицинские службы готовы к оказанию всей необходимой помощи пострадавшим в теракте. Как отметили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в наличии все нужные медикаменты, зарезервированы койки в медорганизациях.

В свою очередь, Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при теракте. Там подчеркнули, что все положенные меры поддержки будут назначены всем максимально оперативно.

Максимальный – третий – уровень безопасности действует на объектах транспорта России, пассажиров просят прибывать на вокзалы и аэропорты заранее, сообщили в Минтрансе.

Все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни отменяются, сообщили в Минкультуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



