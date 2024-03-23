Третий уровень безопасности действует на объектах транспорта – Минтранс РФ

Третий – максимальный – уровень безопасности действует на объектах транспорта, сообщает Минтранс РФ. Эти меры связаны с ЧП в "Крокус Сити Холле".

Медицинские службы готовы к оказанию всей необходимой помощи пострадавшим в теракте. Есть все медикаменты, также зарезервированы койки в медицинских организациях. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

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