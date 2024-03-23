Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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23 марта, 00:00

Происшествия

Зампредседателя Совета Федерации оценила ЧП в "Крокус Сити Холле"

Зампредседателя Совета Федерации оценила ЧП в "Крокус Сити Холле"

Спасатели продолжают тушить пожар в "Крокус Сити Холле"

Появились кадры задержания подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Дирижер симфонического оркестра прокомментировал ЧП в "Крокус Сити Холле"

Дети пострадали при стрельбе в "Крокус Сити Холле"

Глава МВД получает доклады в режиме реального времени об обстановке на месте ЧП

Должностные лица руководства Росгвардии прибыли на место теракта в Подмосковье

Участники группы "Пикник" прокомментировали ЧП в "Крокусе"

Пострадавших в результате теракта помещают в медучреждения Подмосковья

Площадь возгорания в Крокусе" составляет почти 13 тыс квадратных метров

С заявлением по трагедии в "Крокусе" выступили в Совете Федерации. Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, все оперативные службы предпринимают активные действия по ликвидации пожара и спасению людей.

Вечером в пятницу, 22 марта, на территории "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске произошел теракт. По предварительной информации ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Стрельба в "Крокус Сити Холле"
происшествияпожарвидеоСтанислав Кулик
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