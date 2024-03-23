Зампредседателя Совета Федерации оценила ЧП в "Крокус Сити Холле"

С заявлением по трагедии в "Крокусе" выступили в Совете Федерации. Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, все оперативные службы предпринимают активные действия по ликвидации пожара и спасению людей.

Вечером в пятницу, 22 марта, на территории "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске произошел теракт. По предварительной информации ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

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