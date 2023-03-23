23 марта, 18:30Общество
Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 мм
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили местные власти.
Индексация соцвыплат и МРОТ внесла вклад в снижение уровня бедности в РФ. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету 2023 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.