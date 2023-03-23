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Новости

23 марта, 18:30

Общество

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 мм

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 мм

Взрыв прогремел в Мелитополе утром 23 марта

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла в Москве

Новости часа: водолазы на Волге прекратили поиски брата Дмитрия Свиргунова и его знакомого

Новости часа: Мишустин сообщил о необходимости минимизировать проверки бизнеса

Водолазы прекратили поиски брата и друга основателя группы Cream Soda под Ярославлем

Авария с участием четырех автомобилей произошла на юге Москвы

Новости часа: Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов

Новости часа: Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств

Новости часа: SSJ 100 совершит первый полет с российским двигателем в течение трех месяцев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили местные власти.

Индексация соцвыплат и МРОТ внесла вклад в снижение уровня бедности в РФ. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Железнодорожную часть Крымского моста планируют запустить к лету 2023 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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