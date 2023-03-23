Взрыв прогремел в Мелитополе утром 23 марта

В Мелитополе утром 23 марта прогремел взрыв. По словам специалистов, мощность устройства составила один килограмм в тротиловом эквиваленте. Известно, что пострадал полицейский. Его увезли в больницу, он в стабильном состоянии.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал это терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. По его словам, они пытаются дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.