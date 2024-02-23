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23 февраля, 11:30

В мире

Новости мира: в Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим в жилом доме

Новости мира: в Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим в жилом доме

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В Валенсии объявлен трехдневный траур по погибшим в 14-этажном жилом комплексе. Дом полностью уничтожил пожар. Огонь быстро охватил все этажи, все произошло настолько быстро, что организовать эвакуацию не успели. Спасатели пока не могут войти в многоэтажку из-за угрозы обрушения, поэтому тела ищут с помощью беспилотников.

Армения приостановила участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян во время интервью французским СМИ. Кроме того, Пашинян считает, что мир между Арменией и Азербайджаном немыслим на данный момент и обвинил Баку в стремлении захватить новые территории страны.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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