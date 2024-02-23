Новости регионов: в Петербурге поймали подозреваемых в убийстве водителя юриста

В Санкт-Петербурге поймали подозреваемых в убийстве, которое произошло утром 20 февраля. Водитель привез в школу детей своего работодателя, который работает адвокатом. В этот момент к машине подошел неизвестный и выстрелил в мужчину. Следователи полагают, что водитель стал жертвой киллера по ошибке.

В Удмуртии пострадали два человека из-за пожара в автобусе. Они спасались из горящего салона и разбили окно. В результате поранили кисти рук об острые стекла, от госпитализации пострадавшие отказались. Известно, что пожар произошел в моторном отсеке, когда автобус ехал в Пермь. Водитель остановил транспорт и успел эвакуировать 38 пассажиров.

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