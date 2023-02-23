На территории посольства Швейцарии обнаружили похожие на гранаты предметы

Саперы работают на территории посольства Швейцарии в Москве. Там обнаружили пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на правоохранительные органы. Уточняют, что якобы нашел прозрачный пакет с ручными гранатами один из сотрудников посольства во время обхода. Сейчас территория посольства в переулке Огородной Слободы оцеплена. Сотрудники дипмиссии отказались комментировать ситуацию.

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