"Актуальный репортаж": в Москве нетрезвый мужчина ранил ножом школьницу в костюме ежа

Яркие костюмы аниматоров на улицах городов нередко привлекают нетрезвых прохожих. Один из них недавно ранил московскую школьницу в костюме ежа.

Мужчина сначала несколько раз ударил ростовую куклу в живот, а когда понял, что

внутри находиться девушка, стал лезть под маску, делая непристойные предложения. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Насколько безопасно в "джунглях" мегаполиса "тигрицам" и "медведям" с листовками? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

