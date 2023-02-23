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Происшествия

"Актуальный репортаж": в Москве нетрезвый мужчина ранил ножом школьницу в костюме ежа

"Актуальный репортаж": в Москве нетрезвый мужчина ранил ножом школьницу в костюме ежа

"Актуальный репортаж": подарок поклонника взорвался в руках у москвички

Двух пожилых людей спасли из-под завалов в Турции спустя 16 суток

Подозреваемый в поджоге гостиницы в Москве доставлен в следственный комитет

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"Московский патруль": задержан подозреваемый в поджоге столичного отеля

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"Московский патруль": установлена личность москвички, которая на тросе катала сноубордиста

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Яркие костюмы аниматоров на улицах городов нередко привлекают нетрезвых прохожих. Один из них недавно ранил московскую школьницу в костюме ежа.

Мужчина сначала несколько раз ударил ростовую куклу в живот, а когда понял, что
внутри находиться девушка, стал лезть под маску, делая непристойные предложения. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Насколько безопасно в "джунглях" мегаполиса "тигрицам" и "медведям" с листовками? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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