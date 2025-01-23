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23 января, 21:30

Происшествия

Движение на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта восстановлено после ДТП

Движение на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта восстановлено после ДТП

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Движение на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта в Москве после аварии с участием четырех автомобилей полностью восстановлено, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автобусы и электробусы № 20, 276, 645, 776, 884, маршруты которых меняли в связи с ДТП, курсируют штатно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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