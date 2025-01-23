Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 17:30

Происшествия

Новости регионов: в Нижнем Новгороде две девушки обворовывали пенсионеров в магазинах

Новости регионов: в Нижнем Новгороде две девушки обворовывали пенсионеров в магазинах

В Клину ликвидировали крупный пожар на складе

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела

Новости регионов: в Волгоградской области погиб ребенок в ДТП с автобусом

В Клину локализовали крупный пожар на складе

Площадь пожара на складе в Клину составила 10 тысяч квадратных метров

Зрители Москвы 24 показали кадры крупного пожара в Клину

Следствие в России отказалось возбуждать дело по факту смерти Яниса Тиммы

В Москве выявили сеть аптек, где продавали контрафактный препарат для снижения веса

Подъезд дома заволокло паром на Рублевском шоссе в Москве

В Нижнем Новгороде две девушки обворовывали пенсионеров в магазинах. Пока одна отвлекала очередную пожилую женщину разговором, другая вытаскивала из сумки деньги. Всего злоумышленницы наворовали больше 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге следователи работают в квартире, где нашли тело убитой девушки. Ее задушил галстуком молодой человек в ночь на Новый год. Причиной трагедии стала ссора из-за обвинений в растрате денег. Когда мужчина понял, что девушка мертва, он решил скрывать следы преступления. Почти месяц он продолжал отвечать на звонки родственников с ее телефона. Однако в какой-то момент отец жертвы заподозрил неладное. В итоге убийца сам пришел в полицию с повинной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика