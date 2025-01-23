Новости регионов: в Нижнем Новгороде две девушки обворовывали пенсионеров в магазинах

В Нижнем Новгороде две девушки обворовывали пенсионеров в магазинах. Пока одна отвлекала очередную пожилую женщину разговором, другая вытаскивала из сумки деньги. Всего злоумышленницы наворовали больше 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге следователи работают в квартире, где нашли тело убитой девушки. Ее задушил галстуком молодой человек в ночь на Новый год. Причиной трагедии стала ссора из-за обвинений в растрате денег. Когда мужчина понял, что девушка мертва, он решил скрывать следы преступления. Почти месяц он продолжал отвечать на звонки родственников с ее телефона. Однако в какой-то момент отец жертвы заподозрил неладное. В итоге убийца сам пришел в полицию с повинной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.