Новости регионов: в Волгоградской области погиб ребенок в ДТП с автобусом

В Волгоградской области школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем и перевернулся. В результате аварии погиб один ребенок, еще четверо были госпитализированы. Автобус ехал по привычному маршруту, развозя детей после занятий. На место происшествия выехали 10 бригад скорой помощи, также была подготовлена санитарная авиация.

В Санкт-Петербурге мужчина задушил девушку галстуком в новогоднюю ночь после ссоры из-за денег. Почти месяц он скрывал следы преступления и отвечал на звонки с ее телефона. В итоге подозреваемый сам пришел в полицию с повинной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.